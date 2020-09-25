Стокгольм, , 11:09 — REGNUM В течение этой весны, когда коронавирус распространялся со стремительной скоростью, в шведских домах престарелых пожилые люди оказались запертыми на ключ у себя в комнатах. Для удержания стариков также использовалась мебель, чтобы подпереть двери. Об этом 25 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Об этом свидетельствует анализ отчетов Инспекции по охране здоровья. Сообщения о таких случаях поступали как от родственников пожилых людей, так и персонала. В некоторых случаях на факты жестокого обращения внимание надзорного органа обращали власти тех муниципалитетов, где такие случаи подтверждались.

«Она хотела выйти в коридор, но не могла открыть дверь. А потом она сказала: Но «они поставили диван за моей дверью. Вот почему я не могла открыть дверь весь день». Мы думали, что это было чудовищно, это было ужасно», — рассказала Барбро, чья сестра, больная деменцией, проживала в одном из домов престарелых, где подтвердились факты жестокого обращения с постояльцами.

Журналисты издания, ознакомившиеся с отчетами инспекции, выяснили, что сотрудники и родственники пожилых людей примерно 15 раз обращали внимание надзорного органа, что пожилые люди фактически были заключены в тюрьму во время пандемии. В некоторых случаях инциденты расследовались муниципальными властями.