Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области возросло число пациентов с COVID-19, которым требуется лечение в стационарах. Загрузка коечного фонда приблизилась к 50%, передаёт ИА REGNUM 25 сентября.

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Так, в настоящее время в стационарах находятся 1 тыс. 316 пациентов, из них состояние 78 человек врачи оценивают как тяжёлое. Загрузка коечного фонда превышает 49%. На амбулаторном лечении остаются 2 тыс. 451 человек.

Вместе с тем режим самоизоляции предписано соблюдать 9 тыс. 639 жителям Ростовской области.