Воронеж, , 11:00 — REGNUM Ситуация с числом госпитализированных с коронавирусом пока только становится угрожающей, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Об этом сказал губернатор Александр Гусев 24 сентября на заседании регионального оперштаба.

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"Пока никакой беды нет, но мы видим нарастание количества госпитализированных. Ситуация лишь начинает становиться более угрожающей, и здесь нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Нам важно сейчас мерами профилактики и предупреждения не допустить ограничительных мер, если ситуация будет развиваться, как в июне. Пока, на мой взгляд, профилактические меры будут способны остановить нарастание», — сказал Гусев.

По состоянию на 24 сентября в области зарегистрировано 18 467 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 187 пациентов.