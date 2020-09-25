Всеволожск, Ленинградская область, , 11:00 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на три случая больше, чем сутками ранее. Об этом 25 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом, с начала сентября в регионе продолжается рост числа инфицированных. Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились 7849 человек, из них 5463 вылечились, в том числе 28 человек выписаны за прошедшие сутки, еще 2288 пациентов продолжают лечение, 98 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (11), Кудрово (5), Приозерск (4), а также в городе Кириши и в поселках имен Свердлова, Первомайское (3).

По два случая выявлено в городах Бокситогорск, Мурино и Сланцы, в деревнях Старая, в поселках Поляны и Токарево. Еще в 13 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

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