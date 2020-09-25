Новосибирск, , 10:56 — REGNUM В Законодательном собрании Новосибирской области на сегодняшней сессии, 25 сентября, была определена структура комитетов и комиссий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель областного парламента Андрей Шимкив уточнил, что рабочая группа по организации работы первой сессии рекомендовала сохранить в составе семь комитетов и создать дополнительную комиссию — по экологии.

Таким образом, в новосибирском Заксобрании будут действовать три комиссии: по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции; по наказам избирателей; по экологии;

Также определен состав специальных комиссий: комиссия по вопросам статуса депутата и депутатской этике; конкурсная комиссия; комиссия по наградам; счётная комиссия; группа по контролю за регламентом; группа по контролю за электронной системой; комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.