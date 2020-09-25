Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 137 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 25 сентября 2020 года, за минувшие сутки коронавирус выявили у жителей Артинского ГО, Арамильского ГО, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского ГО, Дегтярска, Екатеринбурге (58 случаев заражения), Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Красноуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Сысертского ГО, Серова.

Теперь в регионе подтверждено 28 436 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе возобновились рейды по контролю за ношением масок.

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