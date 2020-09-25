Краснодар, , 10:54 — REGNUM 93 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 25 сентября. Около 10% заразившихся — девять человек — дети.

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»В Краснодаре новой инфекцией заразились 41 человек, в Сочи — шесть, в Туапсинском районе — пять. По четыре пациента выявлено в Каневском, Кущевском, Крыловском и Павловском районах. По три — в Абинском, Крымском и Тихорецком. По два случая зафиксировано в Северском, Выселковском, Белореченском и Ейском районах. По одному — в Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Апшеронском, Новопокровском, Темрюкском, Щербиновском и Лабинском районах», — уточнили в региональном оперштабе.

С 12 марта на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 13 501 человек, из них выздоровели 10 371 пациент, скончались 265 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 38 пациентов: 34 — на аппаратах ИВЛ, ещё четверо — на ЭКМО.