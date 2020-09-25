Луисвилл, США, , 10:57 — REGNUM В ходе протестных акций, которые продолжаются в Луисвилле (штат Кентукки) после суда по делу о гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 24 человека. Об этом 25 сентября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Facebook.

«За вечер по меньшей мере 24 человека были задержаны по ряду обвинений, в том числе касающихся незаконных демонстраций, отказов разойтись и беспорядков», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также указывается, что участниками акций протеста были разбиты несколько окон в ресторане, причинен ущерб нескольким автобусам города и предпринята попытка устроить пожар. При этом около 23:00 по местному времени (06:00 мск) протестующие разошлись по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акции протеста и беспорядки, вспыхнувшие в американском городе Луисвилл в штате Кентукки, вынудили городские власти объявить комендантский час на трое суток.

Отметим, протесты в Лос-Анджелесе начались после того, как в городе Луисвилле ни одному из полицейских не было предъявлено обвинение в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, застреленной в ходе обыска. Последняя является одним из символов протеста движения Black Lives Matter.

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