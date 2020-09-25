Липецк, , 10:53 — REGNUM В Липецкой области 25 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5915 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5254 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 14 — за последние сутки. 42 человека скончались.

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