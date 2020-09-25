Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 187 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 29 мунциипальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 71 носителя инфекции, в Батайске, Новочеркасске и Шахтах — по 11 человек, в Волгодонском районе — десять человек. Как и в прежние дни, около 25% новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 3,2% — дети.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 20 тыс. 980 человек.