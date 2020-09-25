Махачкала, , 10:59 — REGNUM Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 25 сентября, достигло 580, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика занимает пятое место среди субъектов РФ.

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За прошедшие сутки в Дагестане, по официальным данным, скончались девять человек с коронавирусом, а перед этим в течение двух дней в сумме было зафиксировано 14 случаев летального исхода. Таких суточных показателей смертности в регионе не было с июня.

Накануне в Дагестане коронавирус выявили у 83 человек, а всего в республике зарегистрировано уже более 13 тыс. случаев заражения. Выздоровели в регионе с начала пандемии почти 11,2 тыс. носителей инфекции, 76 из них были сняты с медицинского наблюдения за последние сутки.