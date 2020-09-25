Москва, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1560 носителей коронавируса. Об этом 25 сентября сообщили в оперативном штабе столицы.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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За сутки число выявленных случаев выросло примерно в полтора раза — с 1050. До этого на протяжении трёх месяцев в столице выявляли менее 1 тыс. случаев в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении ряда ограничительных мер в Москве с 28 сентября.