Петрозаводск, , 10:57 — REGNUM В Республике Карелии из 506 коек для больных коронавирусной инфекций 108 заняты пациентами, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 25 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Несмотря на это, как уточнил губернатор, почти половина специализированных коек остается свободной, поскольку у большинства инфицированных болезнь протекает без каких-либо проявлений.

«В целом число бессимптомных носителей значительно выросло по сравнению с началом эпидемии. Это значит, что у жителей республики постепенно формируется коллективный иммунитет», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Тяжелые случаи протекания заболевания носят единичный характер. Однако власти региона стараются быть готовыми к любому развитию событий и для этого закупают большое количество оборудования, в том числе дополнительный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Также для диагностики COVID-19 приобрели еще шесть компьютерных томографов. Один из них уже работает в Сегежской ЦРБ, другие в ближайшее время установят в поликлинике №1 Петрозаводска, Республиканской инфекционной больнице, Госпитале для ветеранов войн, Республиканском противотуберкулезном диспансере и Питкярантской ЦРБ. Также ожидается поставка еще 11 аппаратов ИВЛ.

«В республике создан трехмесячный запас противовирусных препаратов и препаратов для лечения коронавируса, в том числе и новый «Арепливир» — его закупили для монопрофильного центра на базе Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске», — подытожил Парфенчиков.

Добавим, за прошедшие сутки в регионе выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у троих детей. В числе новых случаев коронавируса 24 выявлены в Петрозаводске, по одному в поселке Лоухи, Костомукше, в деревне Машезеро Прионежского района, в поселке Поросозеро Суоярвского района, в поселке Красноборский Пудожского района, в поселке Боровой Калевальского района, в Пряже, два в Беломорске и три в Кондопоге.

Всего в Карелии с начала пандемии заболело 3826 человек. Из них на сегодняшний день 3201 уже выписан, в том числе 32 за прошедшие сутки. На сегодняшний день в регионе проведено 171 419 исследований, что на 1346 больше, чем сутками ранее. 1048 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 19 человек. Еще девять человек продолжают находиться в местах обсервации.

Также в Карелии зарегистрировано 35 летальных исходов от коронавируса.

С внебольничной пневмонией с 1 апреля госпитализировано 1328 человек, в том числе пять за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла женщина 1941 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

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