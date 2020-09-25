Курск, , 10:48 — REGNUM В Курской области 25 сентября зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 7885 положительных тестов.

Выписан после выздоровления был 6601 пациент, в том числе двое — за последние сутки. Скончались 56 человек.

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