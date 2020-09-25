Владимир, , 10:48 — REGNUM Во Владимире ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, участвовавший в 1945 году в штурме Берлина и расписавшийся на стене Рейхстага. Об этом 25 сентября сообщается на сайте городской администрации.

«С глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Ушакова Николая Андреевича», — говорится в сообщении.

В сентябре 1943 года в возрасте 18 лет Николай Ушаков был призван в Советскую Армию. В составе танкового экипажа он освобождал Польшу и брал Германию, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина, где и расписался на Рейхстаге.

Николай Ушаков был трижды награжден медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны и Красной Звезды. После войны мужчина еще 32 года служил в Вооруженных силах, а после более 18 лет работал на заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награждённый четвёртой по старшинству военной наградой США — медалью «Серебряная звезда», гвардии полковник Волошин Алексей Прохорович.

Читайте также: Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин