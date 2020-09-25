Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 7212 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Резкий рост произошёл в Москве — 1560 случаев. Днём ранее — 1050 случаев, а до этого три месяца — менее 1 тыс. в сутки.

Далее следуют Петербург — 224, Подмосковье — 208, Ростовская область — 187, Нижегородская область — 168, Воронежская область — 164.

Всего в России выявили 1 136 048 случаев заражения коронавирусом.