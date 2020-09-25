Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Петербурге подтвердили смерть еще 19 человек от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 25 сентября.

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Всего в городе официально зафиксировали 2858 летальных исходов COVID-19.

Суточный показатель Петербурга вновь стал самым высоким среди регионов России, на втором месте — Москва с 14 летальными случаями в сутки.

В России всего от болезни умерло, по официальной статистике, 20 056 человек, включая 108 за последние 24 часа.

В Петербурге число случаев заражения достигло 41 798, в России — 1 136 048.

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