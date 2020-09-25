Йошкар-Ола, , 10:44 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 18 октября включительно. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Евстифеев.

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При этом сохраняется необходимость ношения защитных масок в общественных местах: магазинах, аптеках на остановках и в общественном транспорте, при посещении зданий, строений.

Кроме того, продолжает сохраняться запрет на проведение ряда массовый мероприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 24 сентября выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии составило 4720 случаев.

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