Астрахань, , 10:43 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 25 сентября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 102 пациента с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6567 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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