27 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Дарья Юдкевич, , 12:29 — REGNUM Несомненно, что современный период будет иметь особое значение для историков и многих специальностей врачей в будущем. В конце концов, COVID-19 уже ежедневно обсуждается экспертами и представителями широкой общественности, и даже теми, кто отвергает научные наблюдения. По словам философа Гарри Франкфурта, «философский смысл чуши — безразличие к реальности, а не ложь».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Реальность, которую эмпирически воспринимает все человечество в настоящее время, состоит в том, что сосуществуют две пандемии: одна — всем нам по факту известная, а другая в значительной степени неизвестная. Одновременно с беспрецедентной пандемией коронавируса всё человечество испытывает беспрецедентное глобальное психологическое давление. Продолжающаяся в течение нескольких месяцев угроза здоровью нарушила привычный ход нашей жизни и породила чувство незащищенности, страхи и отчаяние, активировав биологические механизмы реакции людей на стресс: борьбу, замирание и бегство, которые соответствуют крайним проявлениям гнева, депрессии и тревоги.

Депрессия

В Соединенных Штатах психологи и психиатры сообщают об особенно высоком уровне агрессии, депрессии и беспокойства, а стоматологи отмечают широко распространенные проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, связанные с повышенной нагрузкой на зубы по причине стресса (речь идет о том, что человек в стрессе стискивает зубы и напрягает челюсть). Особую озабоченность вызывает огромное психологическое давление на медицинских работников, работающих на переднем крае, в странах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Американские исследования показали, что до 70% врачей, медсестер и лаборантов инфекционных госпиталей испытывают психологические проблемы из-за того, что постоянно сталкиваются со страхом смерти — их собственной и их пациентов, — работают в трагически тяжелых условиях, принимают жизненно важные решения под огромным давлением. Около трети этих медицинских работников падают в обморок, проявляют тяжелое психическое состояние, в том числе доходят до самоубийства. Психологам уже десять лет известно, что пожарные, хирурги и генеральные директора испытывают наибольший психологический стресс из-за своей профессии, что также проявляется в самых высоких показателях умственной усталости и психологических проблем. Однако, в отличие от этих специалистов, у которых обычно есть перерывы для отдыха и развлечений, медицинские работники, находящиеся на переднем крае битвы с коронавирусом, испытывали и испытывают постоянный, сильный, хронический стресс.

Этот хронический стресс, эта пандемия психологического давления переживаются человечеством уже полгода во всех уголках земного шара. Первоначально психологический шок от вспышки эпидемии коронавируса был сильным ударом по разного рода идеалистам, которые пытались преуменьшить его с помощью риторических аргументов. Неправильные взгляды, как показывает практика, высказывали лидеры США, Великобритании и Бразилии (типа «это простой грипп»), лидер Турции (типа «наша ДНК устойчива»), а также многие религиозные деятели и лидеры (типа «Бог наш защитит нас»).

В Греции и ряде других стран на угрозу коронавируса был дан эффективный ответ с помощью научного прагматизма, гуманности и с пониманием важности всеобщего благосостояния. Но и даже там возникли в обществе, вместе с личной ответственностью и солидарностью, также психологическая усталость и повсеместно распространенное чувство незащищенности. Число случаев депрессии и насильственной агрессии среди подростков и людей среднего возраста растет, скрытый страх смерти проявляется в пессимистических фобиях по поводу будущей вакцины или экономического восстановления. Негативные последствия хронического психологического давления распространяются в обществе, поскольку, как заметил социолог Николас Христакис, ситуации несчастья или счастья заразительны.

Коронавирус. Дезинфекция Zoheir Seidanloo

Ожидается, что этот беспрецедентный период нынешней пандемии психологического давления будет особенно интенсивным в ближайшие месяцы. Греческий народ особенно уязвим для стресса, поскольку, согласно прошлогоднему опросу ООН (апрель 2019 г.), он оказался наиболее подверженным стрессу среди 140 стран, включая районы с гражданской войной (например, Сомали, Сирия и Ливия). Похоже, что греки, с одной стороны, испытывают психологический стресс, который связан больше с субъективным восприятием, а не столько с объективными трудностями, а с другой стороны, они не знают, как с ним справиться. Таким образом, помимо объективно успешного реагирования на пандемию коронавируса со стороны государства и экспертов, кажется, что Греции необходима прямая и эффективная стратегия управления стрессом, основанная на эмпирических знаниях о природе человека. В любом случае и для всех: это кризисное время учит человечество важности реализма, науки и гуманизма. Опыт показал, что все человеческие проблемы могут быть решены кардинально только при сочетании научного прагматизма, гуманности и солидарности, то есть успешного рецепта, которого Греция придерживалась, чтобы удачно справиться с первой фазой пандемии коронавируса.