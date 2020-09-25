Казань, , 10:45 — REGNUM В Татарии с начала учебного года среди школьников и студентов вузов зарегистрированы 19 единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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Среди заболевших есть как педагоги, так и учащиеся. Из общего числа инфицированных 14 — учителя, четыре студента и один ученик. Под медицинским наблюдением остаются шесть зараженных — четверо педагогов, один школьник и один студент, остальные 13 уже сняли с учета, так как они не представляют опасности.

Групповых очагов заражения с начала учебного года нет ни в одном образовательном учреждении республики, добавила руководитель ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарию поступила тестовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия доз против новой коронавирусной инфекции позволила проверить логистику, условия хранения и транспортировки. Полноценная поставка вакцин позволит начать прививочную кампанию с лиц из группы риска.

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