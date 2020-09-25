Астрахань, , 10:41 — REGNUM В Астраханской области 25 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6899 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 501 человек.

Выздоровели 6567 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 102 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находится 3191 человек, 18 тыс. 548 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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