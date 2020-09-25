Москва, 25 сентября 2020, 10:41 — REGNUM Власти Москвы не планируют усиливать режим проверки магазинов и торговых центров на предмет соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции. Об этом агентству РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
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"Усиливать не будем, но будем продолжать проверочные действия», — сказал Немерюк.
По его словам, такие проверки проходят в Москве в ежедневном режиме.