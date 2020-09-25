Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Петербурге нарастает число вновь выявленных случаев коронавируса в сутки. Так, по данным оперативного штаба, за последние 24 часа в городе вирус обнаружили еще у 224 человек. Это на девять случаев больше, чем днем ранее.

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Всего в северной столице вирус нашли у 41 тыс. 798 человек за время пандемии.

В Петербурге выздоровел от COVID-19 28 тыс. 461 человек, в том числе 210 жителей за последние сутки. За это же время обследовали на коронавирус 28 тыс. 252 человек.

В России за сутки вирус выявили у 7 212 человек в 84 регионах, что существенно превышает показатель суточной давности. Всего в стране зарегистрировано 1 млн 136 тыс. 048 случаев заражения.

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