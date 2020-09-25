Москва, , 10:41 — REGNUM На сегодняшний день на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 44,3 млн. Об этом 25 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

«По состоянию на 24.09.2020 проведено 44 364 566 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 374 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 222 601 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет по возможности оставаться дома, начиная с 28 сентября.