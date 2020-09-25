Москва, 25 сентября 2020, 10:41 — REGNUM На сегодняшний день на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 44,3 млн. Об этом 25 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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«По состоянию
Также сообщается, что 374 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних 24 часов.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 222 601 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет по возможности оставаться дома, начиная с 28 сентября.