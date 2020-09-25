Петрозаводск, , 10:58 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки почти 80 школьников были переведены на дистанционное образование из-за случаев COVID-19. Об этом 25 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведен один класс из 29 человек в Кемской школе №1, один класс из 25 учащихся в Кондопожской школе №3 и один класс из 23 школьников в Петрозаводской гимназии №17.

«После окончания двухнедельного карантина по коронавирусу к обычной учебе вернулись три класса в Петрозаводске», — отметил он.

Также еще шесть классов вышли с карантина по ОРВИ.

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