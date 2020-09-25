Тбилиси, , 10:38 — REGNUM В поселке Лаитури Озургетского муниципалитета в регионе Гурия с 24 сентября введены строгие карантинные ограничения в рамках мер по защите населения от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Въезд и выезд населения в Лаитури будет контролироваться правоохранительными органами. Будет проводиться термоскрининг населения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что впускать и выпускать из поселка во время карантина будут только в исключительных случаях. Сообщается, что накануне в течение суток в поселке численностью населения около 2 тысяч выявили 11 носителей коронавируса.

Стоит отметить, что в Грузии с сентября стала резко ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Хуже всего ситуация обстоит в Аджарии. Там пока вводят ограничения на работу общественного транспорта. В Гурии в сентябре выявили 84 случая заражения коронавирусом. Из них 61 — в Озургетском районе.

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