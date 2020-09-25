Мадрид, , 10:37 — REGNUM Генеральным директором Seat (входит в состав Volkswagen Group) назначен Уэйн Гриффитс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Назначение произвёл генеральный директор немецкой компании Volkswagen Group Хербет Дисс.

Гриффитс приступит к выполнению своих обязанностей 1 октября 2020 года. Теперь он будет совмещать новую должность с должностью главного исполнительного директора спортивного подразделения Seat Cupra, на которой Гриффитс находился до назначения. Также он сохранит должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу автокомпании.

В заслугах Гриффитса подъём темпов роста продаж испанского автопроизводителя. В 2016 году этот бренд стал самым быстрорастущим в Европе. С 2016 по 2019 год рост объёмов реализации машин Seat составил более 40%.

«За последние четыре года он довел продажи SEAT до рекордного уровня и возглавляет разработку нового спортивного бренда Cupra», — заявил Дисс.

Ранее стало известно, что руководство немецкого концерна Volkswagen рассматривает возможность передачи марки Bugatti хорватскому автопроизводителю электрокаров Rimac Automobili. За это немецкая компания планирует получить значительную долю в Rimac Automobili.

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