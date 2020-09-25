Москва, , 10:33 — REGNUM Низкое качество интернет-соединения назвал главным недостатком дистанционного обучения каждый третий родитель российского школьника. Таковы результаты опроса, проведённого Центром компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, созданным на базе НИТУ «МИСиС».

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Среди опрошенных на плохой интернет пожаловались 34%. Еще 29% отнесли к основным недостаткам перебои в работе онлайн-платформ. Каждый пятый считает, что у учителей низка цифровая грамотность, 10% указали на низкую мотивацию учащихся, а 7% — на недостаточное качество цифрового контента.

При этом 72% респондентов отметили, что дети отвлекаются во время удалённых занятий, а учителя не могут следить за дисциплиной. В результате знания получают только усидчивые ученики, остальные же «существенно ограничивают свой уровень интереса к обучению», отмечает РБК.

В опросе участвовали 15 тыс. родителей школьников, он проходил в городах с населением более 1 млн человек.

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