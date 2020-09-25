Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области следователи завершили расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности девятилетних детей, которые проживают в Оренбуржье и других российских регионах, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Жителю Матвеевского района инкриминируют 12 эпизодов по пяти статьям УК РФ — развратные действия; понуждение к действиям сексуального характера; оборот материалов с порнографическими изображениями детей младше 14 лет; насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет лица, соединенные с угрозой убийством по отношению к другим лицам; нарушение неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, 34-летний мужчина в 2014—2019 годах подыскивал детей и получал от них порнографические изображения, используя методы психологического воздействия. Поиск детей вёлся с помощью страниц в соцсетях. В дальнейшем эти изображения распространялись в интернете.

Правоохранители призывают граждан контролировать активность своих детей в социальных сетях во избежание возможных преступных посягательств.