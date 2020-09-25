Барнаул, , 10:28 — REGNUM В связи с возобновлением, согласно указу мэра Сергея Собянина, карантинных ограничений по коронавирусу в Москве, кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, напомнил, что пожилые люди часто не соблюдают личные меры безопасности из-за обнадёживающей информации о появлении вакцины и препаратов от COVID-19. Также по его мнению, большая проблема в том, что сейчас общество как никогда нуждается в опытных докторах, но их возраст часто попадает под обозначенный мэром рубеж 65+:

«К сожалению статистика моих друзей 65+ печальная. Да и массированная пропаганда про великие достижения российской вакцины расхолаживают людей: они ходят без масок. Но особенно меня волнует судьба моих коллег-медиков, для которых эта статистика ещё более печальна. Но проблема в том, что и сегодня нужны опытные врачи, а они в возрасте +65 и подвержены большему риску».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что в Москве за последние дни произошло значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса, столичный мэр Сергей Собянин 25 сентября обратился к старшему поколению в возрасте 65+ с призывом без особой необходимости не выходить из дома и временно отказаться от контактов с родственниками, поручить ежедневные покупки более молодым членам семьи.

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Работающим пенсионерам Собянин советует перейти на дистанционный формат. Также был подписан соответствующий указ, возобновляющий некоторые ограничения.

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