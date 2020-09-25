Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге 25 сентября обещают третий подряд температурный рекорд. Как отмечает ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, сегодня возможно обновление рекорда максимальной температуры воздуха, установленного в 1925 году.

В Петербурге обещают третий температурный рекорд за сентябрь Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

По словам синоптика, 25 сентября, антициклон, ушедший на юго-восток Европейской России, еще сохранит своё влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице. Днем по-прежнему переменная облачность и полное отсутствие дождей.

«Это позволит температурному фону, как и в прошедший два дня, выйти на уровень рекордно высоких значений», — пояснил специалист.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в районе +21…+23 градусов, по Ленинградской области +19…+24 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Добавим, что вчера в Санкт-Петербурге был обновлён второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 24 сентября он составляет +23,6 градуса, что на 0,7 градуса выше прежнего достижения 1925 года.

«Возможно обновление рекорда максимальной температуры воздуха и сегодня: пока он составляет +22,6° и установлен в 1925 году», — подытожил Леус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге не устоял температурный рекорд 1925 года