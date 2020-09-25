Москва, , 10:26 — REGNUM Свыше 222 тысяч человек на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 24.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 222 601 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 44 364 566, из которых 374 тыс. были сделаны за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские врачи за последние 24 часа вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1227 пациентов.