Москва, , 10:25 — REGNUM Жителям Москвы предлагают стать участниками опроса, который определит судьбу монорельса. Об этом 25 сентября сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Судьба монорельса в последнее время продолжает вызывать споры. Дело в том, что этот транспорт стал убыточным, а постоянно им пользуются всего 39 человек», — описали проблему в департаменте.

Жителям предлагают ознакомиться со всеми за и против существования данного вида транспорта и высказать своё мнение. Пойти опрос можно на сайте мэра и правительства Москвы в специальном разделе.

Перед участием в опросе пользователям предлагают ознакомиться с фактами о монорельсе, большинство из которых представляет дорогу в невыгодном свете.

Москвичам описали три сценария будущего дороги — создание общественного пространства, закрытие, а также отложить принятие решения до 2023 года, «пока не перестанут ходить поезда».