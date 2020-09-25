Улан-Удэ, , 10:23 — REGNUM В Бурятии на выходные дни объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 26−27 сентября здесь ожидается резкое ухудшение погоды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Так, северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду, а на Байкале — до 24 метров в секунду. Также на территории республики пройдут дожди и мокрый снег.

«По северной половине местами снег с установлением снежного покрова, понижение дневных температур на 8 и более градусов», — отметили в управлении.

Спасатели призвали жителей в связи с этим соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными. Особенно это касается автовладельцев из-за ухудшения видимости.

Читайте также: Бабье лето в Бурятии заканчивается