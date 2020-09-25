Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону более 100 пассажиров общественного транспорта сняли с маршрутов за нарушение масочного режима. Им грозит штраф. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Жёсткий контроль за соблюдением санитарных требований введён в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в областном центре. В течение дня 24 сентября проинспектировано более 200 единиц общественного транспорта.

«Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Это вынужденная мера. К сожалению, несмотря на регулярные предупреждения, многие ростовчане не соблюдают масочный режим, рискуя жизнью и здоровьем, как своим собственным, так и своих близких», — отметил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону общественный транспорт будут снимать с маршрутов за игнорирование масочного режима как водителями, так и пассажирами. С перевозчиками, регулярно нарушающими меры безопасности, власти обещают расторгнуть контракты.