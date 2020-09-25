Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 265 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 24 сентября разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 4664 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 1759 человек победили инфекцию, в том числе 54 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 26 пациентов. В карантин помещены 5584 человека, в стационаре — 836. С начала пандемии проведено 571 486 ПЦР-тестов на коронавирус, в течение последних суток — 10 046. Активных случаев COVID-19 на текущее время — 2883, за последние сутки их количество выросло на 210.

Стоит отметить, что 265 выявленных носителей SARS-CoV-2 в течение одних суток для Грузии является наибольшим показателем. Максимум в последнее время обновлялся четыре дня подряд.

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