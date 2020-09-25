Белгород, , 10:21 — REGNUM Прививку от коронавируса получил первый житель Белгородской области, им стал главный врач инфекционной клинической больницы им. Павловского Александр Баранов, сообщили 25 сентября в пресс-службе департамента здравоохранения по региону

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«После прививки самочувствие у медработника хорошее — ухудшений состояния здоровья не наблюдается», — уточнили в пресс-службе.

Белгородская область получил шесть тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Иммунизацию от COVID-19 будут проходить медработники в возрасте от 18 до 60 лет, при отсутствии у них противопоказаний к вакцинации.