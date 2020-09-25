Красноярск, , 10:21 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Красноярский край. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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«В Красноярск поступила первая партия вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении и уточняется, что вакцина пришла в ходе тестирования логистической цепи для поставок вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в регионы.

«Препарат поступает в субъекты федерации несколькими траншами, в общей сложности до 30 декабря текущего года Красноярский край получит 2482 дозы», — также указывается в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в первую очередь вакцинирование пройдут медицинские работники с соблюдением требований по безопасности и контролю введения препарата. При этом вакцина будет ставиться в два этапа введения, второе будет проводиться через 21 день после первого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время общее число выявленных в Красноярском крае случаев заражения коронавирусом составляет 19 362.