Москва, , 10:15 — REGNUM Россия не сможет поверить на слово выводам ОЗХО по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом «Интерфаксу» заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Принять, как данность, голословные заявления от кого бы то ни было, даже от такой структуры, как ОЗХО, мы, разумеется, не сможем. Нам нужны факты, конкретные доказательства, как минимум, подробные результаты анализов с подтверждением достоверности их источников. После этого российские эксперты все тщательно изучат и сделают свои выводы», — сказал Шульгин.

По его словам, на данный момент невозможно предсказать, какие выводы сделает ОЗХО. Вместе с тем, Шульгин подчеркнул, что Россия ожидает получить соответствующие материалы либо от организации, либо от немецкой стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был выписан из немецкой клиники Charite.