Самарканд, Узбекистан, 25 сентября 2020, 10:14 — REGNUM Хокимият (администрация) Самарканда планирует потратить $300 млн на реконструкцию трех улиц, сообщили 25 сентября в Телеграм-канале местного телеканала STV.
Этот вопрос обсуждался на заседании Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов (представительного органа власти). Средства пойдут на модернизацию улиц Амира Темура, Бустонсарой и Рудаки.
Согласно условиям тендера, $210 млн планируется направить на строительство автодорог и $90 млн на водоснабжение. Будет выполнен капитальный ремонт дорог, посадка цветов, а также ремонт тротуаров.