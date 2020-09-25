Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Стихийный мемориал на Малой Садовой улице, который посвящен медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом, не будет демонтирован, пока не будут установлены памятные доски в учреждениях, где они работали. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на телеканале «78».

Стихийный мемориал медикам в Петербурге пока не будет демонтирован – Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам градоначальника, забор для мемориала — не лучшее место. Александр Беглов уточнил, что городские власти поздно среагировали, из-за этого и образовалась стихийная стена памяти, которую сейчас, без альтернативной площадки, убрать нельзя.

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Он указал, что стены памяти должны появиться в каждом медицинском учреждении, где работали погибшие.

«Почему бы не сделать правильные стенды, а не забор, в тех же организациях. Пока не будет принято решение об увековечивании памяти, то забор будет действовать. Да, он будет стихийным, но он народный, надо к нему относиться с уважением. Просто так взять и убрать и ничего взамен не предложить — неправильная позиция», — пояснил Беглов.

Кроме того, он уточнил, что к нему уже обратились несколько молодых петербургских бизнесменов с просьбой помочь с местом под памятник, создание которого они готовы полностью профинансировать.

Напомним, 25 сентября рабочие должны были разобрать леса вокруг Дома радио, на которых появилась стихийная стена памяти из почти 100 имен погибших медиков.

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