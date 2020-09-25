Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В Екатеринбурге возобновили проверки по соблюдению санитарных норм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

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Сотрудники областного министерства общественной безопасности и правоохранительных органов проверили, как жители носят маски в общественном транспорте (включая метро) и торговых центрах города.

«Пока — преимущественно предупреждаем, напоминаем о действующих в регионе ограничительных мерах», — заявил представитель министерства Олег Малишевский.

Также проверяющие смотрели, как жители соблюдают безопасную дистанцию. Остаётся неизвестным, остались ли инспекторы довольными своей проверкой: держать дистанцию в 1,5 м в общественном транспорте города невозможно физически, особенно в часы пик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 299 случаев заражения коронавирусом.

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