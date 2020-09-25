Махачкала, , 10:19 — REGNUM Суд вынес приговор сотруднику налоговой инспекции в Дагестане, который мошенническим путем вымогал деньги у предпринимателя. Он приговорен к штрафу, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

На скамье подсудимых оказался заместитель начальника оперативного отдела оперативного управления межрайонной инспекции ФНС России по Дагестану Сайдахмед Саидбегов. Установлено, что в 2018 году он потребовал у владельца торговых точек в городе Хасавюрте деньги за долг по налогам в размере 120 тыс. рублей, который он якобы за него погасил.

Предприниматель не пошел на поводу у Саидбегова и обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве денег. В сентябре 2018 года в своем кабинете после получения 80 тыс. рублей налоговик был задержан оперативниками. Суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.