Неклиновский район, Ростовская область, , 10:11 — REGNUM В селе Самбек Неклиновского района Ростовской области дошкольники посещают детский сад, устроенный в старом здании бывшей конюшни. Как уточнили ИА REGNUM в донском правительстве, здесь «нет никаких условий для организации современного образовательного процесса».

Детская площадка в детском саду «Мальвина» Malvina-sambek.ucoz.ru

В настоящее время действующий детский сад «Мальвина», рассчитанный на 40 мест, не может принять всех очередников. По официальным данным, потребность в дошкольных услугах втрое выше.

На официальном сайте детского сада указано, что образовательная организация была создана 18 декабря 2006 года. На фотоснимках видно, что детская площадка для прогулок давно нуждается в обновлении, а помещения — в ремонте.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в селе Самбек ведётся строительство нового детского сада, который сможет принять 120 детей. Предполагаемая дата открытия дошкольного учреждения — конец 2021 года.