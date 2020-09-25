Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Свердловской области полным ходом идёт прививочная кампания против гриппа. Одним из первых привился губернатор Евгений Куйвашев, и его примеру уже последовали более 879 тыс. жителей региона — больше трети населения, подлежащего вакцинации. Не за горами — вакцинация против коронавируса. Человек, поставивший прививку, не только защищает себя от соответствующих заболеваний, но и вносит свой вклад в борьбу с инфекциями, предотвращая массовое заболевание своих близких, знакомых, коллег.

Иммунизация должна приблизить момент возвращения к обычной жизни «до коронавируса», считает главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич. И, судя по всему, граждане это осознают. Как заявила Борисевич в интервью корреспонденту ИА REGNUM, в 2020 году люди идут ставить прививку загодя, достаточно активно. Взаимопониманию между населением и медиками способствует и активная работа в медиа.

ИА REGNUM: Галина Александровна, когда говорят о плановых показателях вакцинации, упоминаются две целевые цифры: 60% и 75% от всего населения. К какой из них стремятся в Свердловской области?

Борисевич Г.А. Руководителем федеральной службы Роспотребнадзора Анной Юрьевной Поповой установлено: не менее 60% населения должно быть привито против гриппа, 75% из них — это группы риска. Есть определенные категории, прививаемые в рамках национального календаря прививок. Эти категории должны быть привиты не менее чем на 75% от численности. Чем больше, тем лучше.

Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев говорил о необходимости привить от гриппа 75% населения. Если будут привиты 75% жителей, то общий иммунитет будет достаточно высоким.

ИА REGNUM: Неделю назад свердловские власти попросили у Минздрава дополнительно 400 тыс. доз вакцин от гриппа. С чем это связано?

Борисевич Г.А. Мы думаем, что потребность в вакцинах в этом году будет выше, нежели в предыдущем, в связи с чем и была направлена дополнительная заявка.

ИА REGNUM: В Свердловской области активно используются мобильные пункты вакцинации. В частности, на фестивале «Уральская ночь музыки» такие пункты открылись на трёх площадках мероприятия. Могли бы вы рассказать, успешен ли этот опыт? Насколько сложно соблюдать в таких пунктах все необходимые санитарно-эпидемиологические стандарты?

Борисевич Г.А. Да, люди идут прививаться и в мобильные пункты. Замечу: прежде чем открыть такой пункт для иммунизации, проходят согласования со всеми необходимыми структурами. В обязательном порядке в таком мобильном пункте работает как врач либо фельдшер, осуществляющие осмотр перед вакцинацией, так и прививочная медсестра, которая ставит саму прививку.

Там соблюдаются все нормы санитарно-эпидемиологической безопасности: использование антисептиков, одноразовых средств индивидуальной защиты и всего необходимого медицинского инвентаря. Это очень здорово, что наконец-то в Свердловской области мы начали вводить такой способ иммунизации населения. Это позволяет сделать данную медицинскую процедуру более доступной.

Кроме того, действуют ещё прививочные кабинеты вне медицинских учреждений, например, в торговых центрах.

ИА REGNUM: Зачем простому человеку ставить вакцину? Некоторые сомневаются: а стоит ли прививаться от гриппа?

Борисевич Г.А. Чем опасен грипп? В первую очередь, своими осложнениями. Эти осложнения приводят к нежелательным последствиям, вплоть до летальных исходов.

Если человек будет привит, то он не сможет стать источником инфекции для категории риска. Это очень важно. Поэтому прививаться нужно. Это показатель осознанности.

ИА REGNUM: Есть ведь понятие не только индивидуального, но и общего иммунитета…

Борисевич Г.А. Действительно. Если вакцину поставят 60%, то это сможет предотвратить большую обширную заболеваемость, чтобы она не переросла в эпидемию, пандемию.

Коллективный иммунитет служит для этого, чтобы не перейти от вспышечной заболеваемости к уровню эпидемии.

ИА REGNUM: Одни из сомневающихся категорий в вопросе вакцинопрофилактики — это родители. Как можно убедить их в необходимости постановки прививки?

Борисевич Г.А. Во-первых, ребёнок может заболеть. Хорошо, если это будет лёгкая форма заболевания. Но ребёнок может стать источником инфекции, и это будет гораздо страшнее для старшего поколения. Если даже ребёнок перенесёт несложную форму заболевания, то взрослые, с которыми он проживает вместе, подвержены тяжёлому и сложному течению заболевания. Точно так же заболевший ребёнок является источником болезни для того коллектива, который он посещает: школа, детские сады. Там вспышечная заболеваемость ведёт к приостановлению деятельности учреждения, что тоже не совсем желательно. Поэтому прививаться в обязательном порядке нужно всем.

Я вообще выступаю за «семейность» в вопросе вакцинопрофилактики. Прививки должны ставить как родители, так и дети. Лучше всего ставить прививки по календарю. Прививаться нужно как родителям, так и детям, так и старшим родителям — бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска, в обязательном порядке.

ИА REGNUM: Уберегает ли прививка от гриппа заболевание ОРВИ?

Борисевич Г.А. ОРВИ заболеть можно. Прививка от гриппа защищает от гриппа. Даже если привитый человек заболеет гриппом, то это будет лёгкая форма без осложнений и летального исхода.

ИА REGNUM: Какие вакцины используются в рамках нынешней прививочной кампании от гриппа — отечественные или зарубежные?

Борисевич Г.А. Используется отечественная вакцина. Это качественный препарат, никаких сомнений он не вызывает. Вакцина зарегистрирована и допущена в гражданский оборот.

Про зарубежную вакцину я ничего не могу сказать, этой информацией я не располагаю. Зарубежная вакцина не закупается в рамках национального календаря Министерством здравоохранения Российской федерации.

ИА REGNUM: К чему готовиться после постановки прививки? Какие симптомы могут проявиться?

Борисевич Г.А. Нужно понимать: безусловно, может быть реакция на вакцину. Кратковременные покраснения, боль в месте введения. Может быть повышение температуры в течение суток. Перед тем, как ставить прививку, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который всё расскажет и поможет принять необходимые меры, чтобы избежать этих реакций.

ИА REGNUM: Есть ли противопоказания для постановки прививки?

Борисевич Г.А. Такие признаки и симптомы определяет лечащий врач. В общих чертах, это: обострение хронических заболеваний, острая респираторная вирусная инфекция в настоящий период. Также может быть аллергическая реакция на куриный белок. На этом всё.

ИА REGNUM: Когда успевать прививаться?

Борисевич Г.А. Лучше успеть поставить вакцину до начала эпидемиологического сезона — до ноября 2020 года. Чем быстрее, тем лучше, чтобы войти в сезон защищёнными.

Если в этот период человек не успеет привиться, но захочет пройти иммунизацию в ноябре-декабре, то это делать, безусловно, стоит. Единственное, что нужно понимать: необходимо на две недели ограничить риски, из-за которых можно заразиться. В частности, ограничить посещение мест большого скопления людей, не пользоваться общественным транспортом — чтобы сформировать первичный иммунитет.

ИА REGNUM: В этом году нас ждём вторая прививочная кампания — от коронавируса. Когда её можно ожидать?

Борисевич Г.А. Пока не возьмусь комментировать данный вопрос. Всё связано с производством вакцины. Как только вакцина поступит, так мы и начнём прививочную кампанию.

ИА REGNUM: Недавно в Свердловской области заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник-V». Кто будет участвовать в испытаниях?

Борисевич Г.А. Первоочерёдно будут прививаться только медицинские сотрудники. Всё проходит в соответствии с инструкцией по применению данного препарата. В дальнейшем, когда вакцина выйдет на этап широкого пользования и появится в достаточном количестве, будет возможность привиться всем желающим. Без окончания испытаний вакцина не появится в массовом доступе.

ИА REGNUM: Качество вакцины «Спутник-V» от коронавируса стало предметом всероссийского и даже всемирного обсуждения. Что бы вы могли сказать на эту тему?

Борисевич Г.А. Вакцина зарегистрирована и имеет все необходимые свидетельства. Сомневаться в её качестве и безопасности нет никаких оснований. О результативности вакцины будет ясно по окончанию нынешнего периода, когда научное сообщество сделает окончательные выводы.

ИА REGNUM: Что даст вакцинация от коронавируса?

Борисевич Г.А. С помощью вакцинации будет сформирован иммунитет от COVID-19, благодаря чему человек не сможет быть источником инфекции для окружающих и сам не сможет заразиться. Будет свобода действий.

ИА REGNUM: Поставили ли вы сами прививку от гриппа? Будете ли ставить от коронавируса?

Борисевич Г.А. От гриппа я уже поставила. Как только появится возможность, поставлю прививку от коронавируса, обязательно. Замечу: между постановкой прививок от гриппа и коронавируса человеку нужно прождать месяц.

ИА REGNUM: Ходят слухи: прививка от гриппа якобы может защитить человека от заболевания коронавирусной инфекцией…

Борисевич Г.А. Прививка от гриппа предотвращает население от возникновения «перекрёстной» инфекции — чтобы одно заболевание не осложнилось другим. Есть два разных возбудителя — возбудитель гриппа и возбудитель коронавируса. Быть защищённым от гриппа — значит улучшить качество своей жизни на период заболеваемости коронавирусной инфекцией. Можно сказать, что не будет осложнений, связанных с гриппом. Это сможет улучшить, ускорить дифференциальную диагностику и лечение пациента.

ИА REGNUM: Активно себя проявляет так называемое «антивакцинаторское движение», протестующое против вакцинации. Как быть с этим?

Борисевич Г.А. В настоящее время человек, способный к размышлению и приёму информации, может найти в свободном доступе все необходимые данные о том, что такое вакцинация, вакцина, информацию о различных видах вакцин.

Если же остаются сомнения, то на помощь придут квалифицированные специалисты, которые расставят все точки над i. Во все времена были антивакцинаторские движения, со времён Екатерины и прививки от оспы. Да, они существуют и будут существовать, потому что люди, протестующие против чего-то, всегда были, есть и будут.

Я считаю, что правильнее работать с той категорией людей, которые сомневаются и у которых есть вопросы. Мы всегда ответим, поможем и расскажем, что на самом деле есть.

ИА REGNUM: Какие изменения в жизни вы почувствовали, когда эпидемиология стала передовым фронтом борьбы за жизнь, в условиях пандемии COVID-19?

Борисевич Г.А. Да ничего не почувствовала. Работа увеличилось в 10 раз (смеется). На самом деле, это не впервой. Эпидемии были всегда, и никуда не делись, и никуда не денутся. Мир микроорганизмов очень большой. Поэтому ничего особенного, текущая работа.

Да, жизнь поменялась, но наши эпидемиологические принципы как действовали, так и действуют. Теперь какая-то часть населения немного лучше понимает, что такое эпидемиология. По крайней мере, люди начали чаще мыть руки.

ИА REGNUM: Было ли ощущение: «Всё-таки правильный выбор был сделан тогда, при выборе жизненного направления»?

Борисевич Г.А. Я никогда не сомневалась в своём выборе.