Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Антитеррористическая комиссия (АК) Ставрополья не получала информации о якобы готовящихся терактах в столице региона в День края, который в этом году будет отмечаться 26 сентября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров, который также является председателем краевой комиссии.

Губернатор опубликовал документ, который, судя по тексту, был направлен в Ставропольское училище олимпийского резерва. Автор утверждает, что 22 сентября АК края получила подтвержденную информацию о «реальной возможности совершения резонансных преступлений террористической направленности» в местах массового скопления людей в Ставрополе накануне и в период празднования Дня края. Упоминаются террористы-смертники, якобы имеющие самодельное взрывное устройство и токсичные химикаты.

«Вот такие фейки распространяют в преддверии Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополь. Этот «документ» — вранье, заявляю как председатель краевой антитеррористической комиссии. Эти «предупреждения» переданы в правоохранительные органы. Того, кто это подписал, уже ищут», — написал губернатор.

Владимиров добавил, что автор этой ложной информации будет привлечен к уголовной ответственности. Он также призвал жителей края на поддаваться на провокации и не распространять слухи.