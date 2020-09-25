Ташкент, , 10:01 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 54 181, в том числе 514 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 25 сентября выздоровел 50 441 человек, или 93% от общего числа заразившихся, лечение продолжают получать 3292 пациента, скончались — 447 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 32 572, Ташкентской области — 10 151, Самаркандской области — 2057 и Наманганской области — 1665.

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