Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 10:05 — REGNUM В Полтавской области суд огласил приговор двум жителям посёлка Новые Санжары, которые участвовали в беспорядках в феврале 2020 года. Об этом сообщил официальный ресурс «Судебная власть Украины».

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Осуждённые пошли на сделку со следствием и были приговорены к пяти годам тюремного заключения. Суд освободил их от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, жители Новых Санжар, услышав о том, что в местный санаторий привезут граждан Украины, эвакуированных из китайского города Ухань, перекрыли дорогу и начали бросать камни в автобусы с эвакуированными соотечественниками.

В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 года в Новых Санжарах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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