Кызыл, , 09:58 — REGNUM В Туве общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достиг 7584. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 37 носителей.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Кызыле и Кызыльском районе — 21 и 10 соответственно. Ещё в шести районах подтверждено по одному случаю. В стационарах республиканской столицы остаются 54 пациента, состояние которых оценивается как тяжёлое. Девять больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 27 пациентов, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 23. За весь период выздоровело 6978 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

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